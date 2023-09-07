خسارة قاسية للأردن أمام النرويج في غياب هالاند

تعرض منتخب الأردن لخسارة قاسية أمام نظيره النرويجي بسداسية نظيفة في المباراة الودية الدولية التي جمعت المنتخبين مساء الخميس على ستاد اوليفال في العاصمة اوسلو.

ونجح المنتخب النرويجي بفرض سيطرته على مجريات اللقاء رغم غياب نجمه ارلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي توج مؤخراً بجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

مادة اعلانية

وتقدم المنتخب النرويجي برباعية في الشوط الأول سجلها انطونيو نوسا (11) وكريستوفر أغر (23) ويورغن ستراند لارسن (32) وفريدريك اندي بيوركان (41)، وفي الشوط الثاني اضاف براد فاين الهدف الخامس (80)، وهوغو فيتلسين الهدف السادس (90).

وكانت المباراة الظهور الأول لمنتخب الأردن بقيادة المدرب المغربي حسين عموتة الذي تسلم المهمة أواخر شهر يونيو الماضي خلفا للعراقي عدنان حمد.

وسيغادر منتخب الأردن إلى أذربيجان لمواجهة منتخبها يوم الثلاثاء القادم في مباراته الودية الثانية خلال فترة أيام الفيفا المعتمدة.

كما تدخل مباراتا النرويج وأذربيجان في إطار تحضيرات منتخب الأردن للمشاركة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027 والتي ستنطلق أواخر العام الجاري، حيث أوقعته قرعة الدور الثاني في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات، السعودية وطاجيكستان والفائز من مواجهة كمبوديا والباكستان.

في المقابل، حل منتخب النشامى في المجموعة الخامسة لنهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام مطلع العام القادم في قطر، إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.