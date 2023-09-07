فيليبي الاتحاد.. أبكاه صديقه وطرد 3 مرات بـ5 أشهر

عاش المدافع الإيطالي البرازيلي لويز فيليبي لاعب اتحاد جدة الجديد موسما عصيبا بالعام الماضي، بعدما تلقى 3 بطاقات حمراء خلال 5 أشهر فقط وضعته في مرمى انتقادات الصحف الإسبانية، لكن حالة الطرد الأشهر في مسيرته كانت مع أقرب أصدقائه الذي تسبب في بكائه.

وأعلن حامل لقب دوري "روشن" السعودي للمحترفين اتحاد جدة، يوم الخميس، عن ضم فيليبي قادما من ريال بيتيس بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

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بدأ فيليبي مسيرته الاحترافية مع نادي إيتوانو البرازيلي، ولعب بألوانه لموسم واحد قبل الانتقال لمحطته الأبرز لاتسيو الإيطالي الذي قضى بين جدرانه 6 سنوات، تخللها إعارة لمواطنه ساليرنتيانا.

باللون الأزرق السماوي للنادي العاصمي، لعب لويز 144 مباراة وتوّج بكأس إيطاليا وكأس السوبر مرتين، لكن الواقعة الأبرز له كانت بكاؤه بسبب بطاقة حمراء.

عقب صافرة نهاية مباراة لاتسيو وإنتر بالدوري الإيطالي في أكتوبر 2021 بتفوق فريق العاصمة روما بثلاثة أهداف لهدف، احتفل فيليبي مدافع لاتسيو بالانتصار عن طريق القفز على صديقه خواكين كوريا لاعب إنتر مما أثار غضب الأخير، انفلتت أعصاب لاعبي الفريقين ونشبت مشادة بينهما، حكم اللقاء اعتبر الفعل استفزاز للخصم وقام بإشهار البطاقة الحمراء لفيليبي، لينهمر اللاعب بالبكاء.

وقام اللاعب بالاعتذار عن ما فعله في منشور عبر حسابه على "انستغرام" وقال: أولا، أريد أن أوضح أنني أكن احترامًا كبيرًا للإنتر وأي نادٍ آخر، في نهاية المباراة، انتهى بي الأمر بالقفز على أكتاف "توكو" لأنه أحد الأصدقاء العظماء الذين منحتهم لي كرة القدم. نحن قريبان جدا من بعضنا البعض، أردت أن أعانقه وأمازحه بشأن النتيجة، بقدر ما تسمح به صداقتنا، لكنني كنت متحمسًا للغاية. ربما، عند التفكير مرة أخرى، لم يكن هذا هو الوقت الأفضل أو المكان المناسب، أعتذر لأي شخص شعر بالإهانة، كان تصرفا بريئا مني، أحب أخي.

ورد عليه كوريا قائلا: صديقي لويز ارتكب خطأ ورد فعلي في تلك اللحظة كان سيئا، أتمنى لو لم يحدث ذلك أبدا، الآن دعونا نقلب الصفحة ونتجاوز ما حدث.

فيليبي وكوريا تزاملا لـ 3 مواسم كاملة في صفوف لاتسيو، ولعبا مع بعضهما البعض 54 مباراة، فازا بـ 31 منها.

في يوليو 2022 كتب فيليبي نهاية قصته في إيطاليا، وانتقل إلى ريال بيتيس الإسباني، ولعب مع النادي الأندلسي 34 لقاء، عانى خلالها من كثرة البطاقات الملونة إذ تلقى 6 بطاقات صفراء و3 أخرى حمراء كانت جميعها بشكل مباشر، وفي 5 أشهر فقط، ما فتح عليه باب الانتقادات.

وعلى الصعيد الدولي، رفض لويز تمثيل منتخب إيطاليا بعدما تلقى استدعاء رسمياً في مارس 2019، وفاء للبلد التي أبصر بها النور البرازيل وأملا في تمثيله لـ"السيليساو" لاحقا، وبالفعل شارك مع المنتخب البرازيلي تحت 23 عاما في مباراتين بالعام ذاته.

لم يُستدعى فيليبي للمنتخب البرازيلي الأول، فاستسلم وقبل دعوة المنتخب الإيطالي -بعدما حصل على الجنسية الإيطالية بسبب أجداده الإيطاليين- من مدرب الأزوري سابقا والمنتخب السعودي حاليا روبرتو مانشيني، مشاركا مع بطل أوروبا عام 2021 في 46 دقيقة فقط خلال الخسارة من ألمانيا بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية في يونيو 2022.