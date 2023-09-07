مانشيني يخوض أول اختبار له مدربا للسعودية أمام كوستاريكا

يخوض الإيطالي روبرتو مانشيني اختباره الأول منذ تعيينه مدرباً للمنتخب السعودي لكرة القدم عقب استقالته من تدريب "سكوادرا أتزورا" المتوج معه بطلاً لكأس أوروبا، في مواجهة كوستاريكا ودياً يوم الجمعة على ملعب سانت جيمس بارك في مدينة نيوكاسل الإنجليزية.

وقال مانشيني عقب توليه المهام الفنية لـ "الأخضر": صنعت التاريخ في أوروبا والآن جئت لصناعة التاريخ في السعودية.

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ويقيم الأخضر حالياً معسكراً في نيوكاسل يستمر حتى 12 الشهر الحالي، سيخوض خلاله ودية ثانية أمام كوريا الجنوبية الثلاثاء المقبل خلال النافذة الدولية.

ويستعد المنتخب السعودي لتصفيات كأس العالم 2026 التي تنطلق في نوفمبر المقبل، ونهائيات كأس آسيا المقرّرة في قطر بين 12 يناير و10 فبراير المقبلين.

وتلعب السعودية في المجموعة السادسة التي تضم عُمان وقرغيزستان وتايلاند.

واستدعى مانشيني 26 لاعباً للمعسكر الحالي معظمهم من العناصر التي شاركت في مونديال قطر العام الماضي، أبرزهم محمد العويس وعبدالإله العمري وعلي البليهي وسلطان الغنام وحسان تمبكتي وياسر الشهراني وسعود عبدالحميد ومحمد كنو وعبدالله الخيبري وسالم الدوسري وفراس البريكان.

كما أدرج المدرب الإيطالي ضمن القائمة أسماء جديدة أمثال نواف العقيدي وعلي هزازي وراغد النجار وفهد الرشيدي.

والتقى المنتخبان السعودي والكوستاريكي أربع مرات طغى عليها جميعها الطابع الوديّ، حيث فاز "الأخضر" مرة وتعرض لثلاث هزائم. سجل 5 أهداف واستقبلت شباكه 8.