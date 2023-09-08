البرازيلي كوتينيو إلى الدحيل القطري على سبيل الإعارة

انتقل لاعب وسط منتخب البرازيل السابق ونادي أستون فيلا الانجليزي، فيليب كوتينيو إلى صفوف نادي الدحيل بطل الدوري القطري على سبيل الإعارة لمدة عام واحد، كما أعلن النادي الإنجليزي يوم الجمعة.
وأكد أستون فيلا في بيان "أن فيليب كوتينيو أكمل انتقاله على سبيل الإعارة لمدة موسم إلى الدحيل".
ولم يكن لاعب ليفربول الإنجليزي (2013-2018) وبرشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني السابق ضمن مخططات المدرب الإسباني أوناي إيمري.
وشارك كوتينيو (31 عاما) في مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، آخرهما في الفوز برباعية نظيفة على إيفرتون في 20 أغسطس الماضي، وهي المباراة التي أصيب فيها ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري.
تمت إعارة كوتينيو إلى أستون فيلا لأول مرة من قبل برشلونة الذي انتقل إلى صفوفه من "الريدز" عام 2018 مقابل أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، في يناير 2022 وسجل في أول ظهور له ضد مانشستر يونايتد. وقّع عقدا بشكل دائم مع النادي الإنجليزي بعد أربعة أشهر بصفقة بلغت 17 مليون جنيه إسترليني، إلا أنه لم يسجل سوى هدف في الموسم الماضي.
شارك في صفوف أستون فيلا في 43 مباراة، وسجل ستة أهداف.
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