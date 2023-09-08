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هيرموسو روبياليس
روبياليس وهيرموسو

المدعي العام الإسباني يتهم روبياليس بالاعتداء الجنسي والإكراه

مدريد - رويترز
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أكد مكتب المدعي العام الإسباني يوم الجمعة أنه تقدم بشكوى إلى المحكمة العليا ضد رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم الموقوف لويس روبياليس بتهمة الاعتداء الجنسي والإكراه بسبب قبلة على شفاه اللاعبة جيني إيرموسو على غير رغبتها.

وأثار روبياليس ردود فعل غاضبة في جميع أنحاء العالم بعد أن قبّل هيرموسو على شفتيها خلال حفل التتويج بعد فوز إسبانيا باللقب في سيدني في 20 أغسطس الماضي.

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وقالت هيرموسو في وقت لاحق إن القبلة غير المرغوب فيها جعلتها تشعر بالضعف وكأنها ضحية اعتداء، ووصفتها في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه "عمل متهور وذكوري وفي غير محله وبدون أي نوع من الموافقة من جهتي".

في المقابل، زعم روبياليس أنّ القبلة حصلت بالتراضي.

وقالت المحكمة المحلية الأسبوع الماضي إنها ستفتح تحقيقا أوليا في ضوء الطبيعة الواضحة لتصريحات هيرموسو، قائلة إنه من الضروري تحديد أهميتها القانونية.

من جهته، أوقف الاتحاد الدولي (فيفا) روبياليس مؤقتًا لمدة 90 يومًا بعد رفضه الاستقالة من منصبه.

كما أضرب نحو 81 لاعبة في البلاد احتجاجاً على الخطاب الدفاعي العنيف الذي ألقاه رئيس الاتحاد الإسباني، البالغ من العمر "46 عاما"، في أعقاب الحادثة، والذي انتقد فيه "النسوية الزائفة".

وأقال الاتحاد الإسباني مدرب المنتخب الوطني للسيدات خورخي فيلدا، الثلاثاء، في أعقاب الفضيحة.

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