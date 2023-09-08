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مصطفى فتحي
رفع المنتخب المصري، الذي ضمن تأهله للنهائيات، رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول

المنتخب المصري ينهي مشواره في تصفيات أمم إفريقيا بالفوز على إثيوبيا

القاهرة - د ب أ
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أنهى المنتخب المصري مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في كوت ديفوار، بالفوز على ضيفه الإثيوبي 1 - صفر، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الرابعة في التصفيات.

وسجل مصطفى فتحي هدف المباراة الوحيد للمنتخب المصري في الدقيقة 37.

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ورفع المنتخب المصري، الذي ضمن تأهله للنهائيات، رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد منتخب إثيوبيا عند أربع نقاط في المركز الثالث قبل الأخير.

ويحتل المنتخب الغيني، الذي تأهل كذلك للبطولة التي ستنطلق في يناير المقبل، المركز الثاني في المجموعة برصيد تسع نقاط، وسيلعب غدا مع نظيره منتخب مالاوي صاحب المركز الأخير برصيد أربع نقاط.

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