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راؤول
يتولى راؤول تدريب الفريق الثاني بريال مدريد الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة منذ عام 2019

راؤول يقترب من تدريب فياريال الإسباني

مدريد - د ب أ
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ذكرت تقارير إعلامية أن راؤول غونزاليس مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الأسبق من الممكن أن يتولى تدريب فريق ينافس بالدرجة الأولى للمرة الأولى.

وذكرت تقارير إسبانية على نطاق واسع يوم الجمعة أن فياريال قدم عرضا لراؤول (46 عاما) لتدريب الفريق بعد إقالة كيكي سيتيين يوم الثلاثاء الماضي.

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ويتولى راؤول، الذي لعب للمنتخب الإسباني وفرق شالكه الألماني والسد القطري ونيويورك كوزموس، تدريب الفريق الثاني بريال مدريد الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة منذ عام 2019.

وذكرت التقارير الإعلامية أن ريال مدريد منح الضوء الأخضر لراؤول لبدء المفاوضات.

ورفض راؤول عروض من آينتراخت فرانكفورت، وشالكه، وإسبانيول، وليدز يونايتد، وفرق أخرى في السنوات الأخيرة.

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