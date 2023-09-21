ماكسيمان.. دافع عن ماني ولا "يغار" منه

يتطلع سانت ماكسيمان إلى تحقيق أول فوز أمام ساديو ماني، عندما يحل أهلي جدة ضيفا على النصر، يوم الجمعة، ضمن الأسبوع السابع من دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد فترة دافع فيها عنه عندما تعرض الأخير إلى انتقادات من قبل بعض جماهير ليفربول.

ولطالما تحدث الجناح الفرنسي عن السنغالي ساديو ماني في فترات سابقة، أثناء تواجدهما في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، إبان لعب الأول مع نيوكاسل والثاني مع ليفربول.

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ولم يستطع الفرنسي الفوز على النجم السنغالي، إذ كانت أفضل نتيجة حققها الوافد إلى أهلي جدة التعادل أمام ساديو ماني، وذلك في مباراة نيوكاسل وليفربول موسم 2020-2021، قبل أن يكسب ليفربول رفقة ماني مباراتي الدوري في العام التالي بنتيجة 3-1 وبهدف نظيف.



ويعرف عن ماكسيمان تفاعله مع الجماهير في مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت قصة البالغ من العمر "26 عاما" مع ماني في أبريل 2021، عندما دافع عن ساديو في رد على مشجع لليفربول في الفترة التي كان فيها السنغالي يعاني على المستوى الفني.

وكتب أحد مشجعي ليفربول كتب لماكسيمان في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا، مطالبا إياه بالقدوم إلى الفريق في صفقة تبادل مع ماني، ورد لاعب الأهلي: أعلم أنك تعتقد أنها رسالة لطيفة لي، ولكني لا أحب ذلك، ماني يستحق الاحترام، أنت جاحد للجميل، لقد فعل الكثير من أجل ليفربول، لا يزال هناك طريق طويل أمامي قبل أن أصل إلى مستواه.

وفي مايو 2022، خرج ماكسيمان بتصريح مثير عندما قال إنه ليس لديه سبب للغيرة من ماني، على الرغم من أن الجناح السنغالي يسجل أهدافا أكثر منه.

وانتقد الفرنسي زملاءه أيضا، قائلا إنه سيكون لديه إحصائيات أفضل بكثير إذا تمكن اللاعبون من حوله من تحويل الفرص إلى أهداف.



ورد ماكسيمان على سؤال إذا كان يغار من تألق السنغالي ماني، قائلا: ليس لدي أي سبب للغيرة من ساديو ماني، أولئك الذين لعبوا بجانبي يعرفون جيدا أنني أتمتع بالجودة، وفي اليوم الذي سأحصل فيه على زميل قادر على تحويل الفرص التي أصنعها إلى أهداف، سأحصل على 10 إلى 15 تمريرة حاسمة كل موسم، وهذا من شأنه أن يرفع من مكانتي في أذهان الناس.