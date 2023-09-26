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فراس البريكان كيسي
البريكان سجل هدفين في 6 دقائق

البريكان يقود أهلي جدة إلى ثمن نهائي كأس الملك

العربية.نت
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سجل فراس البريكان هدفين خلال ست دقائق ليقود الأهلي للفوز 3-2 على مضيفه العين والتقدم إلى دور الستة عشر لكأس الملك، بينما تفوق الفيحاء 2-1 على الرياض يوم الثلاثاء ضمن مباريات الدور 32.

افتتح البريكان التسجيل للأهلي مستغلا خطأ الدفاع في التمرير ليسدد من مدى قريب بعد 23 دقيقة من اللعب.

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وجعل مهاجم المنتخب السعودي النتيجة 2-صفر بتسديدة بعد انفراد بحارس الفريق المنافس في دوري الدرجة الثانية في الدقيقة 29.

وأضاف سميحان النابت الهدف الثالث بعد تمريرة من القائد روبرتو فيرمينو قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول.

ولم تكن استفاقة العين المتأخرة كافية لتعديل النتيجة، بعدما سجل إلتون سواريز (دودو) الهدف الأول بضربة رأس في الدقيقة 82، واهتزت شباك الأهلي بالخطأ من لاعبه علي الأسمري في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وفي نفس التوقيت، حول الفيحاء تأخره بهدف ليفوز بهدفين على مضيفه الرياض.

منح ديدييه ندونغ المقدمة للرياض في الدقيقة 16 لكن مالك عبد المنعم أدرك التعادل بعدها بثلاث دقائق.

وعاد عبد المنعم ليسجل هدف الفوز للفيحاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

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