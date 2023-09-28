الأهلي المصري مع برشلونة والنور السعودي في "سوبر غلوب 2023"

أسفرت قرعة بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر غلوب 2023" عن تواجد الأهلي المصري في المجموعة الأولي التي تضم برشلونة الإسباني والنور السعودي.

وتقام النسخة الجديدة من بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر غلوب 2023"، خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، في المنطقة الشـرقية "الدمام"، للمرة الرابعة، بعد أن نظمت ذات البطولة في الأعوام "2019- 2021- 2022".

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يشارك في البطولة أندية ماغديبورغ الألماني "حامل لقب النسخة الماضية"، وكيلسي البولندي بطل قارة أوروبا، والنجمة البحريني بطل قارة آسيا، والأهلي المصري بطل قارة إفريقيا، وسان فرناندو الأرجنتيني بطل أميركا الجنوبية والوسطى، وكال هيت الأميركي بطل أميركا الشمالية والكاريبي، وجامعة كوينزلاند الأسترالي بطل أوقيانوسيا، بالإضافة إلى بطل الدوري السعودي "الخليج"، ووصيفه "النور".

كما يشارك فريقان مرشحان من الاتحاد الدولي للعبة، وهما برشلونة الإسباني، وفوكس برلين الألماني، إلى جانب الكويت الكويتي بطل البطولة العربية.

وأسفرت القرعة التي أقيمت عبر تقنية "زووم" عن تواجد الأهلي المصري مع برشلونة الإسباني والنور السعودي في المجموعة الأولى.

فيما تضم المجموعة الثانية كلا من الكويت الكويتي وسان فرناندو بطل الأرجنتين وفوكس برلين الألماني.

فيما تضم المجموعة الثالثة ماغديبورغ الألماني والخليج السعودي وجامعة كوينزلاند الأسترالي.

بينما تضم المجموعة الرابعة كيلسي البولندي والنجمة البحريني وكال هيت.