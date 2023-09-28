الاتحاد يستهدف تعزيز صدارته بنقاط الفيحاء

يريد البرتغالي نونو إسبيرتو سانتو مدرب الاتحاد نسيان التأهل الصعب لفريقه في كأس الملك على حساب الخلود بركلات الترجيح عندما يواجه الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

ويتصدر الاتحاد حامل اللقب المسابقة برصيد 18 نقطة متقدما بنقطة واحدة على الهلال ثاني الترتيب.



ووجد الاتحاد نفسه في مأزق أمام الفريق المنتمي لدوري "يلو" واحتاج إلى خبرة الحارس عبد الله المعيوف الذي تصدى لأربع ركلات ترجيح ليقود الفريق إلى دور الستة عشر.



ويستعيد الاتحاد المهاجم عبد الرزاق حمد الله وإيغور كورونادو بعد تعافيهما من الإصابة بينما سيستمر غياب كريم بنزيمة.



ويتطلع حامل اللقب للحفاظ على الصدارة قبل الخروج لمواجهة سباهان الإيراني في دوري الأبطال.



ويحتل الفيحاء المركز التاسع بتسع نقاط.

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