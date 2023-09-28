النصر يتطلع لمواصلة الانتصارات على حساب الطائي

يراقب النصر موقف فرق الصدارة بهدوء بعد استعادة الثقة داخل الفريق عقب البداية السيئة بالخسارة في أول مباراتين بالدوري، ويسعى لمواصلة انتصاراته، حينما يحل ضيفا على الطائي ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

وانتصر النصر في آخر خمس مباريات بالدوري بفضل تألق كريستيانو رونالدو، الذي حصل على راحة في مواجهة أحد في الكأس والتي فاز بها رفاقه 5-1 بعد أداء رائع في الشوط الثاني.

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وهزم الفريق العاصمي كلا من الأهلي والرائد والحزم والشباب والفتح تواليا، بعدما خسر من التعاون والاتفاق في مستهل مشواره بالمسابقة.

ويواجه الفريق صاحب القميص الأصفر نظيره الطائي الذي حصد ست نقاط في أول خمس مباريات لكنه اكتفى بنقطة واحدة في آخر مباراتين، ويحتل المركز الثاني عشر برصيد سبع نقاط.

ويلعب الجمعة أيضا الحزم الذي يستضيف التعاون الثالث في جدول ترتيب البطولة.