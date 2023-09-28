برشلونة لصدارة مؤقتة قبل موقعة ريال مدريد وجيرونا

سيكون برشلونة حامل اللقب أمام فرصة صدارة مؤقتة الجمعة عندما يستضيف إشبيلية في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني، قبيل الموقعة القوية المرتقبة السبت بين ريال مدريد ومضيفه المتصدّر المفاجئ لـ"الليغا" نادي جيرونا.

ويسعى برشلونة الجمعة للعودة إلى سكة الانتصارات التي شهدت عرقلة لسلسلة النادي الكاتالوني في التعثّر أمام ريال مايوركا 2-2 الثلاثاء.

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ذلك أن فريق المدرب تشافي استهل موسمه بتعادل سلبي على أرض خيتافي في 13 أغسطس الماضي، ليحقق مذاك 6 انتصارات توالياً في مختلف المسابقات، منها 5 في الدوري، قبل أن يفرمل مايوركا انطلاقته القوية.

وإذ يحتل برشلونة حالياً المركز الثالث في ترتيب الدوري مع 17 نقطة، يستضيف إشبيلية الذي استعاد توازنه الثلاثاء أيضاً منتشياً بفوز كبير على ضيفه ألميريا 5-1.

وحقّق إشبيلية الذي استهل موسمه بثلاث هزائم توالياً في الدوري إضافة إلى خسارة مباراة الكأس السوبر الأوروبية بخلاف نهاية الموسم الماضي الذي توجه بالظفر بمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" للمرة السادسة في تاريخه، فوزه الأوّل بعد تعادلين في مختلف المسابقات أمام لنس الفرنسي 1-1 في افتتاح منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، ليعود ويسقط مجدداً في فخ التعادل أمام أوساسونا سلبا في "لا ليغا" في المرحلة الماضية.

ويحتل إشبيلية حالياً المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط، علماً أنه يملك مباراة مؤجلة أمام أتلتيكو مدريد.

وإذ إن الأنظار ستبقى شاخصة صوب كتالونيا، فإن الضوء سيكون باتجاه نادي جيرونا الذي أخذ أندية الدوري الإسباني بغتة، واقتحم على حين غرّة صدارة ترتيب المسابقة للمرة الأولى في تاريخه.

هذا النادي الذي تأسس في العام 1930، بات متربعاً على عرش الـ"ليغا" مع 19 نقطة، عقب تحقيق فوزه السادس توالياً على فياريال 2-1 الأربعاء، وهو لم يخسر أي مباراة في سبع مراحل حتى الآن، ويتقدّم بفارق نقطة عن ريال مدريد الذي يواجهه السبت.