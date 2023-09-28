ديوكوفيتش: مستقبل التنس مشرق مع ألكاراز

فاز نوفاك ديوكوفيتش بثلاثة ألقاب بالبطولات الأربع الكبرى في 2023 ولا يخطط لتهدئة الإيقاع حتى بعد بلوغه 36 عاما، لكن المصنف الأول عالميا يرى أن التنس في أيد أمينة بوجود منافسه الإسباني الواعد كارلوس ألكاراز.



وتبددت آمال ديوكوفيتش في حصد كل الألقاب الأربعة الكبرى حين خسر نهائي ويمبلدون أمام ألكاراز (20 عاما) عقب خمس مجموعات في نتيجة أشارت إلى تغير خارطة تنس الرجال.



لكن اللاعب الصربي المخضرم تعافى بالتفوق على ألكاراز في نهائي سينسناتي المثير قبل أن يعزز رقمه القياسي بالتتويج بلقبه 24 بالبطولات الأربع الكبرى في أميركا المفتوحة في وقت سابق هذا الشهر.



وقال ديوكوفيتش لشبكة سكاي سبورتس خلال مباراة كل النجوم على هامش كأس رايدر للغولف: أعتقد أن مستقبل التنس يبدو جيدا في ظل تصدر كارلوس الصفوف.



وأضاف: خضنا بعض المباريات الرائعة، هذا العام في نهائي ويمبلدون ورولان غاروس وسينسناتي، كانت من أفضل المواجهات التي خضتها على الإطلاق.



"من الرائع وجود منافسات ثنائية أكثر لكن المواجهات أمام روجر فيدرر ورافائيل نادال تحديدا وأمام آندي موراي أيضا الأفضل بالنسبة لي".



وتقاسم ديوكوفيتش وألكاراز الفوز في أربع مواجهات بينهما ببطولات اتحاد المحترفين ويأمل اللاعب الصربي في لعب مزيد من المباريات أمامه.



وواصل: أتمنى لعب مباريات أكثر ضده وهذا يعني استمراري لسنوات في الملاعب، لكنني أشك في ذلك، لننتظر ونرى.



"قضيت عاما رائعا، البطولات الأربع الكبرى هي أكثر ما يشكل مسيرتي وأود الظهور بأفضل مستويات بها، في العام الجاري فزت بثلاثة ألقاب كبرى وخسرت في نهائي، لا يمكنني أن أطلب أكثر من ذلك".

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