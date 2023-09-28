قمة بين الهلال والشباب "المنتفض" بالدوري السعودي

تتجه الأنظار لملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، حينما يواجه الهلال نظيره الشباب المنتفض ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين مساء الجمعة.



ويتصدر الاتحاد حامل اللقب المسابقة برصيد 18 نقطة، متقدما بنقطة واحدة على الهلال ثاني الترتيب وبثلاث نقاط على النصر صاحب المركز الخامس والأهلي سادس الترتيب.



واكتفى الهلال بتعادل مخيب مع ضمك الأسبوع الماضي، وعانى للفوز 1-صفر على الجبلين المنافس في "دوري يلو" ليبلغ دور الستة عشر بكأس الملك.



وسيكون الهلال في مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام الشباب المنتفض منذ رحيل المدرب الهولندي مارسيل كايزر.



واستهل الشباب الموسم بشكل كارثي، حيث حصد نقطتين في أول خمس جولات، لكن الفريق انتفض تحت قيادة المدرب خوان براون ليفوز على الفيحاء والحزم ثم على الباطن في كأس الملك.



وقال براون: الفريق بحاجة إلى التطور بشكل أكبر، ما زلنا في بداية مشوارنا، ونركز على كل مباراة على حدة.



ويأمل جورجي جيسوس مدرب الهلال في دفعة معنوية للفريق قبل مواجهة ناساجي الإيراني في دوري أبطال آسيا الأسبوع المقبل وتعويض البداية المخيبة بالتعادل مع نافباهور الأوزبكي.

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