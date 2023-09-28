من بينهم حكيمي.. 4 لاعبين في سان جيرمان يواجهون عقوبات

استدعت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم راندال كولو مواني، المنضم حديثا لصفوف باريس سان جيرمان، وثلاثة لاعبين آخرين من نفس الفريق للمثول أمام لجنة تأديبية بسبب الاشتباه في قيامهم بتوجيه إهانات بعد إحدى المباريات.

واتُهم كولو مواني وعثمان ديمبلي وأشرف حكيمي ولايفن كورزوا بتوجيه هتافات مهينة لفريق مرسيليا أثناء الاحتفال بالفوز الكبير 4 - صفر في المباراة التي جمعتهما بالدوري الفرنسي يوم الأحد الماضي.

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وذكر بيان صدر في وقت متأخر من يوم الأربعاء أن جلسة الاستماع ستعقد يوم 5 أكتوبر المقبل.

وذكرت الصحف الفرنسية أن اللاعبين الأربعة من الممكن أن يواجهوا عقوبة الإيقاف لأربع مباريات.

وكانت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا من بين هؤلاء الذين أدانوا هذه الحوادث، وقالت إن الهتافات أفسدت الأمسية في الاستاد.

وقالت يوم الاثنين على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) : رسالتنا واضحة: الحزم المطلق ضد أي شيء غير مقبول. وسيشتد النضال المشترك لجميع الأطراف المعنية.