ميسي يخسر بطولته الأولى مع إنتر ميامي

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خسر إنتر ميامي، في غياب ليونيل ميسي وجوردي ألبا للإصابة، 2-1 أمام هيوستون دينامو في نهائي كأس أميركا المفتوحة لكرة القدم الليلة الماضية.
وغاب ميسي للمباراة الرابعة عن إنتر لمعاناته من إصابة عضلية منذ عودته من الفترة الدولية مع منتخب الأرجنتين في وقت سابق هذا الشهر.
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وأحرز جيفرين دورسي والمغربي أمين باسي هدفي هيوستون في الشوط الأول مقابل هدف متأخر لميامي عبر جوزيف مارتينيز.
وفقد إنتر ميامي فرصة تحقيق لقبه الثاني بعد أن قاده ميسي للفوز بكأس الدوري الأمريكي-المكسيكي الشهر الماضي عقب تسجيله عشرة أهداف في المسابقة.
وتأهل بذلك ميامي وهيوستون إلى كأس أبطال الكونكاكاف 2024.
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