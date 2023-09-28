نيمار وبانيغا.. منافسة بدأت في الدوحة قبل 13 عاما

بعد توقف دام لسبع سنوات، يعود البرازيلي نيمار والأرجنتيني بانيغا لاستئناف منافستهما الممتدة منذ 13 عاما، إذ يتواجهان للمرة الأولى في الدوري السعودي.

ويلعب نجما أميركا الجنوبية حينما يلتقي الهلال بالشباب ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري "روشن" السعودي، مساء الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

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ولعب نيمار مع بانيغا 6 مباريات سابقة في جميع المسابقات، فاز في 3 منها، وفصل التعادل بينهما مرتين وانتصر قائد الشباب في مواجهة وحيدة.

وكانت المباراة الأولى بينهما ودية بين منتخبيهما على عشب ستاد خليفة الدولي في الدوحة، في نوفمبر 2010، وانتصر منتخب التانغو حينها بهدف ميسي المتأخر في الدقيقة 92.

وفي الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لموسم 2013-2014، استقبل فالنسيا فريق بانيغا خصمه برشلونة الذي دافع عن ألوانه نيمار على ملعب الميستايا، وانتصر الضيوف بثلاثة أهداف لهدفين سجلها جميعها ميسي.

وفي الموسم التالي وفي المسابقة ذاتها، كانت النتيجة الأكبر بينهما، بعدما انتصر برشلونة ونيمار بخماسية مقابل هدف على إشبيلية وبانيغا، سجل خلالها النجم البرازيلي هدفًا وحيدًا، وإيابًا تعادل الفريقان بهدفين لمثلهما على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ونجح نيمار وبانيغا في تسجيل هدف لكل منهما في اللقاء.

وتكررت المواجهات الدولية بينهما في تصفيات كأس العالم 2018، حينما لعبت الأرجنتين مع البرازيل على ملعب المونيمونتال عام 2015 وانتهت المواجهة بهدف لكل فريق.

ونجح نيمار في تحقيق بطولة على حساب بانيغا في آخر مباراة بينهما، حينما ظفر لبرشلونة بكأس الملك لموسم 2015-2016 بعد الفوز على الفريق الأندلسي بهدفين دون رد، في مباراة امتدت لشوطين إضافيين وسجل فيها الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل هدفا في الدقيقة 122، لكن الأرجنتيني بانيغا لم يكمل اللقاء وخرج مطرودا في الدقيقة 89 بعد تدخل عنيف على نجم الهلال الحالي.