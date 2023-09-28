هل جاملت الحكام برشلونة؟ تشافي يجيب

لم يشعر مدرب برشلونة الحالي تشافي بمحاباة تحكيمية خلال فترة لعبه مع الفريق الكتالوني، بحسب ما كرّر يوم الخميس في اليوم الذي شهدت لجنة الحكام الإسبانية مداهمة من الشرطة، بسبب مدفوعات مشبوهة تضع حامل لقب الدوري الإسباني في كرة القدم في خانة الاتهام.
قال تشافي عشية مواجهة برشلونة مع مضيفه إشبيلية في المرحلة الثامنة من الليغا: تعرفون رأيي، لم أشعر أبداً بأي تفضيل من الحكام.
وطالب تشافي الصحافيين بالعودة إلى تصريحاته السابقة حيال هذه القضية الشائكة المعروفة باسم "قضية نيغريرا" التي سمّيت باسم خوسيه ماريا انريكيس نيغيريرا، نائب الرئيس السابق للجنة التحكيم.
ووفقا للادعاء الذي فتح القضية ربيع العام 2022، دفع النادي الكتالوني ما مجموعه أكثر من 7.3 مليون يورو لنيغريرا، الحكم السابق ونائب الرئيس السابق للجنة التحكيم الفنية للاتحاد الإسباني بين عامي 1994 و2018.
وحسب برشلونة الذي نفى آنذاك حدوث أي مخالفات، حصلت شركة "داسنيل 95" التي يملكها نيغريرا، على أتعاب مالية لتقديم المشورة للنادي بشأن مسائل التحكيم. لكن العدالة الإسبانية تعتقد أنه كان من الممكن استخدام المبالغ المعنية لإفساد حكام اللعبة.
وكان رئيس برشلونة جوان لابورتا قال في مارس الماضي: لم يشتر برشلونة يوماً الحكام ولم تكن لديه نية الشراء، فلتكن الأمور واضحة.
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