الأهلي يهزم سان جورج برباعية ويتأهل لمجموعات أبطال إفريقيا

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تأهل فريق الأهلي المصري إلى دور الـ16 (المجموعات) بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه سان جورج الإثيوبي 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في إياب دور الـ32 من البطولة.
وتقدم الأهلي بهدف سجله محمد مجدي قفشة في الدقيقة العاشرة، وأضاف محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، وعاد قفشة وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 3 - صفر.
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وفي الشوط الثاني، سجل كهربا الهدف الثاني له والرابع للأهلي في الدقيقة 63.
وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي 3 - صفر، ليصعد الأهلي لدور الـ16 فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 7 - صفر.
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