الاتفاق يحل ضيفا ثقيلا على الأهلي

يدخل أهلي جدة في اختبار صعب أمام الاتفاق الذي انتصر في آخر ثلاث مباريات، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري "روشن" السعودي على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، مساء السبت.



وبعد البداية القوية للأهلي بفوزه في أول أربع مباريات خسر الفريق مرتين أمام الفتح والنصر وتغلب على التعاون، ويحتل المركز السادس برصيد 15 نقطة.



ويعاني فريق المدرب ماتياس يايسله على المستوى الدفاعي إذ اهتزت شباكه 13 مرة في الدوري فيما سجل 16 هدفا.



وعلى الجانب الآخر، يقدم الاتفاق بقيادة المدرب ستيفن جيرارد أداء رائعا، كما ظهرت بصمة الهولندي جورجينيو فينالدم على الفريق بعد تسجيله هدفين في الفوز على الطائي في الجولة الماضية.



ويحتل الاتفاق المركز الرابع برصيد 16 نقطة.

ويلعب السبت أيضا، أبها مع الرياض والفتح مع الوحدة، ويواجه الرائد الأخدود، فيما يلتقي الخليج مع ضمك.

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