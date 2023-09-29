بعد صدمة عاطفية.. لاعب في الدوري الفرنسي يهدد بالانتحار

كشفت تقارير صحافية أن اللاعب الفرنسي أليكسيس بيكا بيكا لاعب نيس الفرنسي يهدد بالانتحار بعد خيبة أمل وصدمة عاطفية حدثت، بسبب انفصاله عن صديقته.

وأشار راديو مونت كارلو إلى أن اللاعب يقف على جسر ماغنان بفرنسا، على ارتفاع 100 متر فوق سطح الأرض ويهدد بالقفز.

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ويتواجد رجال الإطفاء والشرطة في مكان الحادث ويتفاوضون حاليًا مع اللاعب الفرنسي لإقناعه بالنزول من الجسر.

وأرسل نيس مختصين نفسيين للتعامل مع الموقف، ولا يزال تدريب الفريق الأول جاريا لكن طُلب من الصحافيين المتواجدين هناك المغادرة، عقب إلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان من المقرر عقده بعد انتهاء الحصة التدريبية.

وانتقل بيكا إلى نيس في أغسطس 2022، شارك مع الفريق في 22 لقاء مسجلا هدفا وحيدا.