اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الكونغو
الملعب الذي شهد الحادثة

جندي يطلق قذيفة صاروخية بالخطأ على ملعب في الكونغو

غوما - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قُتل شخص وأصيب 11 آخرون عقب إطلاق جندي، عن طريق الخطأ، قذيفة صاروخية على ملعب في غوما بشرق الكونغو الديمقراطية، على ما أفاد الجيش يوم الخميس.

وقال الناطق باسم الجيش غيوم نجيكي إن جندياً كونغولياً أطلق "بشكل غير متعمد" قذيفة "آر بي جي" سقطت في ملعب "ستاد دو لونيتي" في غوما.

مادة اعلانية

وأشار في بيان إلى إصابة 12 شخصاً توفي أحدهم لاحقاً متأثراً بجروحه.

وأوضح نجيكي أن الجندي كان داخل مركبة اصطدمت بمطب على طريق قرب الملعب، مما تسبّب بإطلاق القذيفة.

وقال برنس مومبيري المقيم في غوما وكان موجوداً في محيط الملعب وقت وقوع الحادث، إنه رأى لاعبين مصابين يخرجون من الملعب.

وأظهرت صور نُشرت عبر مواقع التواصل لكن لم يتم التحقق من صحّتها، عدداً من لاعبي كرة القدم مصابين بالإضافة إلى شاب مضرج بالدماء، يتم إجلاؤهم من الملعب سيراً أو على دراجات نارية.

ويقع "ستاد دو لونيتي" على بعد حوالي 30 كيلومتراً (18 ميلًا) من خطوط التماس التي تفصل القوات الكونغولية عن متمرّدي إم23 الذين سيطروا على مساحات شاسعة من الأراضي في إقليم شمال كيفو منذ معاودتهم حمل السلاح في أواخر العام 2021.

وتنشط عشرات الجماعات المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، نتيجة النزاعات التي دارت في التسعينيات ومطلع القرن الحادي والعشرين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قفزة جديدة في سعر الدولار ترفع أسعار السلع الأساسية بالسودان.. ودعوات للحكومة بوضع حل قفزة جديدة في سعر الدولار ترفع أسعار السلع الأساسية بالسودان.. ودعوات للحكومة بوضع حل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط