جندي يطلق قذيفة صاروخية بالخطأ على ملعب في الكونغو

قُتل شخص وأصيب 11 آخرون عقب إطلاق جندي، عن طريق الخطأ، قذيفة صاروخية على ملعب في غوما بشرق الكونغو الديمقراطية، على ما أفاد الجيش يوم الخميس.

وقال الناطق باسم الجيش غيوم نجيكي إن جندياً كونغولياً أطلق "بشكل غير متعمد" قذيفة "آر بي جي" سقطت في ملعب "ستاد دو لونيتي" في غوما.

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وأشار في بيان إلى إصابة 12 شخصاً توفي أحدهم لاحقاً متأثراً بجروحه.

وأوضح نجيكي أن الجندي كان داخل مركبة اصطدمت بمطب على طريق قرب الملعب، مما تسبّب بإطلاق القذيفة.

وقال برنس مومبيري المقيم في غوما وكان موجوداً في محيط الملعب وقت وقوع الحادث، إنه رأى لاعبين مصابين يخرجون من الملعب.

وأظهرت صور نُشرت عبر مواقع التواصل لكن لم يتم التحقق من صحّتها، عدداً من لاعبي كرة القدم مصابين بالإضافة إلى شاب مضرج بالدماء، يتم إجلاؤهم من الملعب سيراً أو على دراجات نارية.

ويقع "ستاد دو لونيتي" على بعد حوالي 30 كيلومتراً (18 ميلًا) من خطوط التماس التي تفصل القوات الكونغولية عن متمرّدي إم23 الذين سيطروا على مساحات شاسعة من الأراضي في إقليم شمال كيفو منذ معاودتهم حمل السلاح في أواخر العام 2021.

وتنشط عشرات الجماعات المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، نتيجة النزاعات التي دارت في التسعينيات ومطلع القرن الحادي والعشرين.