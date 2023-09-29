دورة نينغبو.. أنس جابر إلى المباراة النهائية

واصلت التونسية أنس جابر المصنفة سابعة عالميا مشوارها في دورة نينغبو الصينية 250 نقطة لكرة المضرب المقامة على ملاعب صلبة، وبلغت المباراة النهائية بتغلبها على الأرجنتينية ناديا بودوروسكا 6-3 و1-6 و6-2 الجمعة في نصف النهائي.

واحتاجت جابر إلى ساعة و51 دقيقة للتغلب على بودوروسكا في أول مواجهة بينهما.

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واستهلت التونسية المباراة بخسارة إرسالها في الشوط الأول، لكنها ردت التحية في الرابع مدركة التعادل 2-2 ثم فعلتها للمرة الثانية في الشوط الثامن وتقدمت 5-3 قبل ان تنهي المجموعة الاولى في صالحها 6-3.

وفرض التعادل نفسه في الأشواط الأربعة الأولى من المجموعة الثانية 2-2، قبل أن تكسب جابر أربعة أشواط متتالية كاسرة إرسال الأرجنتينية في الشوطين السادس والثامن ومنهية المجموعة في صالحها 6-2.

وتبحث جابر التي انتهى مشوارها الأسبوع الماضي عند الدور ثمن النهائي لدورة غوادالاخارا الألف وقبلها عند الحاجز الأول لدورة سان دييغو، عن لقبها الثاني هذا الموسم، بعد الأول في دورة تشارلستون الأميركية، والخامس في مسيرتها.

وهي المباراة النهائية الثالثة عشرة جابر في مسيرتها الاحترافية والثالثة هذا الموسم بعدما توجت بطلة لدورة تشارلستون في أبريل الماضي، وخسرت بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، مطلع يوليو الماضي.

وتلتقي جابر، وصيفة بطولتي ويمبلدون (2022 و2023) وفلاشينغ ميدوز (2022)، في النهائي يوم السبت مع الروسية الواعدة ديانا شنايدر البالغة من العمر 19 عاما والمصنفة 85 عالميا والتي بلغت المباراة النهائية الأولى في مسيرتها الاحترافية بفوزها على التشيكية ليندا فروهفيرتوفا 6-4 و6-1 في ساعة و40 دقيقة.