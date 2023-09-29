رونالدو يقود النصر للفوز على الطائي

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا وصنع آخر ليقود النصر للفوز 2-1 على مضيفه الطائي في مباراة كادت أن تتعقد على الفريق الضيف في الدقائق الأخيرة بدوري "روشن" السعودي للمحترفين يوم الجمعة.



وهيمن النصر على أغلب فترات الشوط الأول وكان الطرف الأخطر منذ البداية وإن شكل الطائي بعض الخطورة في لقطات فردية قبل أن ينجح تاليسكا في فك الاشتباك بعد مرور أكثر من نصف ساعة من عمر المباراة.



واكتفى رونالدو بصناعة الهدف الأول ليذهب فريقه إلى الاستراحة متقدما، لكنه نجح في التسجيل في وقت متأخر من الشوط الثاني عندما كان فريقه في أمس الحاجة.



ورغم هيمنة النصر على الشوط الثاني، فإن فيرجيل ميسيدان أدرك التعادل لصالح الطائي قبل 11 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني ليصبح النصر تحت الضغط.



لكن رونالدو سجل هدف الفوز من علامة الجزاء في الدقيقة 87 بعدما حصل فريقه على ركلة جزاء إثر لمسة يد داخل منطقة الجزاء.



بهذا الفوز يرتفع رصيد النصر إلى 18 نقطة من ثماني مباريات.

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