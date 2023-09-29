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ليساندرو مارتينيز
المدافع الأرجنتيني

مارتينيز مدافع يونايتد يغيب لفترة ممتدة بعد انتكاسة

مانشستر - رويترز
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أكد مانشستر يونايتد اليوم الجمعة غياب المدافع ليساندرو مارتينيز لفترة ممتدة بعد تفاقم إصابته في القدم التي عانى منها منذ أبريل نيسان الماضي.

وقال النادي الإنجليزي في بيان: تعرض المدافع الأرجنتيني لانتكاسة في مباراتنا أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز في وقت سابق هذا الشهر.

وأضاف: واصل مارتينيز اللعب بشجاعة في مباراتين تاليتين أمام برايتون وبايرن ميونخ، لكنه يحتاج الآن إلى الابتعاد لفترة للتعافي والتأهيل، التقييم سيحدد الخطوات المقبلة.

وسيغيب أيضا المدافع سيرجيو ريغيلون عن مواجهة كريستال بالاس في الدوري غدا السبت بسبب إصابة بسيطة.

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