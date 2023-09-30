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مسرحي
كان مسرحي قد أحرز ذهبية السباق في ألعاب إينتشيون 2014 (44.46) وبرونزية غوانغجو 2010 (45.71)

آسياد هانغجو.. مسرحي يتوّج في 400 م ويمنح السعودية ذهبيتها الأولى

العربية.نت
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منح العداء المخضرم يوسف مسرحي السعودية ميداليتها الأولى في دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو الصينية، بعد إحرازه ذهبية سباق 400 م السبت، إثر منافسة مثيرة حتى الرمق الأخير.

وسجّل مسرحي (35 عاماً) 45.55 ثانية، متقدماً على الياباني كنتارو ساتو (45.57) والبحريني يوسف علي عباس (45.65).

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وقلص مسرحي الفارق بعد أول 200 م وراء عباس، وصمد حتى خط الوصول في ظل تقدّم سريع من ساتو الذي حلّ ثانياً بفارق عشرَين من الثانية.

وكان مسرحي قد أحرز ذهبية السباق في ألعاب إينتشيون 2014 (44.46) وبرونزية غوانغجو 2010 (45.71)، كما يملك ذهبية التتابع في السباق عينه في نسخة 2010.

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