التونسية أنس جابر تحرز اللقب الخامس في مسيرتها

أحرزت التونسية أنس جابر المصنفة سابعة عالمياً لقب دورة نينغبو الصينية 250 لكرة المضرب المقامة على أرض صلبة، بفوزها الساحق على الروسية الواعدة ديانا شنايدر 6-2 و6-1 السبت في النهائي.
وهذا اللقب الخامس في مسيرة جابر والثاني هذا العام بعد تشارلستون الأميركية والأول على أرض صلبة، وذلك بعد أن انتهى مشوارها عند الدور ثمن النهائي لدورة غوادالاخارا المكسيكية الألف وقبلها عند الحاجز الأول لدورة سان دييغو الأميركية.
وخاضت جابر المباراة النهائية الثالثة عشرة في مسيرتها الاحترافية والثالثة هذا الموسم بعدما توجت بطلة لدورة تشارلستون في أبريل الماضي، وخسرت بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، مطلع يوليو الماضي.
ويُعدّ أبرز انجاز لجابر (29 عاماً) حلولها وصيفة في بطولتي ويمبلدون (2022 و2023) وفلاشينغ ميدوز (2022).
من جهتها، خاضت شنايدر (19 عاماً ومصنفة 85 عالمياً) النهائي الأولى في مسيرتها الاحترافية.
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