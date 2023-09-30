الزمالك يقلب تأخره لفوز بالأربعة في "ريمونتادا" مثيرة بـ"الكونفدرالية"

تأهل الزمالك المصري إلى دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية)، وذلك عقب فوزه الكبير على أرتا سولار الجيبوتي 4 - 1، يوم السبت، في إياب دور الـ32 من المسابقة.

وكان الزمالك المصري قد خسر ذهابا صفر - 2، ليعوض هزيمته بفوز كبير مكنه من التأهل بعد تفوقه 4 - 3 في مجموع المباراتين.

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وتقدم أرتا سولار في الدقيقة 16 عن طريق وارساما حسن، قبل أن يدرك الزمالك التعادل عن طريق يوسف أوباما في الدقيق 49.

وفي الدقيقة 53 سجل محمود عبدالرازق شيكابالا الهدف الثاني، قبل أن يضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثالث في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني سجل حمزة المثلوثي الهدف الرابع للزمالك.