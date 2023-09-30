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ليفربول ماتيب
لحظة تسجيل ماتيب هدفاً في مرماه

توتنهام يخطف الفوز على تسعة لاعبين من ليفربول في اللحظات الأخيرة

ليفربول - رويترز
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هز جويل ماتيب شباكه بالخطأ في اللحظات الأخيرة ليفوز توتنهام هوتسبير 2-1 على تسعة لاعبين من ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وألغى كودي جاكبو تقدم توتنهام بواسطة سون هيونغ-مين في الشوط الأول.

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وعندما بدت المباراة في طريقها للتعادل وضع ماتيب الكرة بالخطأ في مرماه ليقفز فريق المدرب أنجي بوستيكوغلو إلى المركز الثاني برصيد 17 نقطة.

ويملك ليفربول 16 نقطة بعد تلقيه أول هزيمة هذا الموسم متأخرا بنقطتين عن حامل اللقب ونقطة واحدة عن أرسنال ثالث الترتيب.

وطُرد كيرتس جونز لاعب ليفربول بعد تدخل حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 26.

وبعد ذلك بعشر دقائق استغل سون النقص العددي في صفوف الفريق الضيف ليمنح توتنهام التقدم.

لكن جاكبو أدرك التعادل لليفربول في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وتلقى ليفربول ضربة أخرى بطرد ديوجو جوتا في الدقيقة 69 لحصوله على إنذارين في دقيقتين.

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