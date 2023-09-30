ميلان يفوز على لاتسيو وينتزع صدارة الدوري الإيطالي

انتزع فريق ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بشكل مؤقت عقب فوزه على ضيفه لاتسيو 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت فوز نابولي على ليتشي 4 - صفر.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين في الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

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وفي الشوط الثاني، تمكن ميلان من تسجيل هدفين عن طريق كريستيان بوليسيتش ونوا أوكافور في الدقيقتين 60 و88.

ورفع ميلان رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط أمام إنتر ميلان، الذي يواجه ساليرنيتانا في وقت لاحق من يوم السبت، في المقابل توقف رصيد لاتسيو عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر.

وأصبح هذا الفوز هو السادس لميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة واحدة، في المقابل باتت هذه الخسارة هي الرابعة للاتسيو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق نابولي على مضيفه ليتشي 4 - صفر.

وأنهى نابولي الشوط الأول متقدما بهدف سجله ليو أوستيغارد في الدقيقة 16.

وفي الشوط الثاني، سجل فيكتور أوسيمين الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 51، وأضاف جيانلوكا جايتانو الهدف الثالث لنابولي في الدقيقة 88، قبل أن يختتم ماتيو بوليتانو أهداف نابولي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ورفع نابولي، حامل اللقب، رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد ليتشي عند 11 نقطة في المركز السابع.

وأصبح هذا الانتصار هو الثاني على التوالي والرابع هذا الموسم لنابولي، الذي تعادل في مباراتين وخسر في مباراة.

في المقابل أصبحت هذه الخسارة هي الثانية لفريق ليتشي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين.