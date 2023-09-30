اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ألميرون
لحظة تسجيل ألميرون لهدفه الرائع

هدف ألميرون المذهل يقود نيوكاسل للفوز على بيرنلي

نيوكاسل - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أحرز ميغيل ألميرون هدفا مبكرا مذهلا ليمهد الطريق أمام فوز نيوكاسل يونايتد 2-صفر على ضيفه بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وسدد ألميرون كرة رائعة في الزاوية البعيدة لمرمى جيمس ترافورد من خارج منطقة الجزاء بعد 14 دقيقة من البداية.

مادة اعلانية

وأضاف ألكسندر إيساك الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 76 ليرتفع رصيد نيوكاسل إلى 12 نقطة في المركز الثامن.

وواصل نيوكاسل صحوته بعد فوزه 8-صفر على شيفيلد يونايتد الأسبوع الماضي، وتغلبه على مانشستر سيتي في كأس الأندية الإنجليزية المحترفة.

وبقي بيرنلي في المركز قبل الأخير نقطة واحدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
واشنطن تستغل أزمة كاراباخ للتقارب مع أرمينيا.. وموسكو ترد واشنطن تستغل أزمة كاراباخ للتقارب مع أرمينيا.. وموسكو ترد
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط