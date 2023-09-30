هدف ألميرون المذهل يقود نيوكاسل للفوز على بيرنلي

أحرز ميغيل ألميرون هدفا مبكرا مذهلا ليمهد الطريق أمام فوز نيوكاسل يونايتد 2-صفر على ضيفه بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وسدد ألميرون كرة رائعة في الزاوية البعيدة لمرمى جيمس ترافورد من خارج منطقة الجزاء بعد 14 دقيقة من البداية.

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وأضاف ألكسندر إيساك الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 76 ليرتفع رصيد نيوكاسل إلى 12 نقطة في المركز الثامن.

وواصل نيوكاسل صحوته بعد فوزه 8-صفر على شيفيلد يونايتد الأسبوع الماضي، وتغلبه على مانشستر سيتي في كأس الأندية الإنجليزية المحترفة.

وبقي بيرنلي في المركز قبل الأخير نقطة واحدة.