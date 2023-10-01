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الاتحاد أجمك
لقطة من مباراة الاتحاد وأجمك

اتحاد جدة يستهدف نقاط سباهان لتعزيز انطلاقته الآسيوية

العربية.نت
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يحلّ يوم الاثنين اتحاد جدة السعودي ضيفا على سباهان الإيراني بعد فوز الأول الافتتاحي الكبير على ايه جي أم كاي الأوزبكي 3-0، ضمن المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا، التي يحلّ فيها القوة الجوية العراقي على خصمه الأوزبكي بعد تعادله مع الفريق الإيراني 2-2.

وقال مدرب الفريق البرتغالي نونو سانتو خلال المؤتمر الصحافي قبل المباراة: ننتظر مباراة كبيرة أمام فريق منظم وجيد، ضغط المباريات لن يكون عائقا لتحقيق النتيجة المطلوبة منا.

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وقال حارس المرمى عبدالله المعيوف: نتطلع لتحقيق الانتصار، نمضي خطوة بخطوة في مشوارنا، وهدفنا تحقيق اللقب.

وكان فريق مدينة جدة قد تعادل سلبيا في مباراته الأخيرة بدوري "روشن" السعودي مع نظيره الفيحاء، ويحتل حاليا المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن الهلال المتصدر.

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