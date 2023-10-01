النصر يبحث عن فوزه الثاني في "أبطال آسيا" أمام الاستقلال

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في مجموعة خامسة قوية من دوري أبطال آسيا، يبحث النصر السعودي عن فوزه الثاني بعد الأول على أرض بيرسيبوليس الإيراني، عندما يستقبل يوم الاثنين الاستقلال الطاجيكستاني.
ويقدّم النصر مستويات جيدة راهناً، بعد بداية بطيئة في الدوري المحلي حيث حقق ستة انتصارات متتالية وتسلّق الترتيب ليصبح رابعاً بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر.
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ويتصدر النصر ترتيب مجموعته بـ3 نقاط، يليه الاستقلال والدحيل القطري بنقطة لكل منهما، ويتذيل بيرسيبوليس ترتيب المجموعة بلا نقاط.
وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا وصنع آخر ليقود النصر للفوز 2-1 على مضيفه الطائي في آخر مبارياته بالبطولة المحلية يوم الجمعة الماضي.
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