يوفنتوس يكتفي بنقطة من زيارته إلى برغامو

اكتفى يوفنتوس بنقطة من زيارته إلى برغامو، وذلك بتعادله مع مضيفه أتالانتا 0-0، الأحد، في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ودخل عملاق تورينو اللقاء باحثاً عن استعادة المركز الثالث من نابولي حامل اللقب الذي تنفس الصعداء السبت بفوزه الكبير على ليتشي 4-0، لكن فريق المدرب ماسيميليانو أليغري فشل في تحقيق مبتغاه واكتفى بنقطة جعلته على المسافة ذاتها من الفريق الجنوبي الذي يتمتع بأفضلية الأهداف، ومن خلفهما أتالانتا بالذات بفارق نقطة.

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وبات يوفنتوس متخلفاً بفارق 4 نقاط عن قطبي ميلانو إنتر وميلان اللذين يتقاسمان الصدارة بعد فوزهما السبت على ساليرنيتانا 4-0 ولاتسيو 2-0 توالياً.

في ظل غياب الثنائي الهجومي الصربي دوشان فلاهوفيتش والبولندي أركاديوش ميليك، صاحب هدف الفوز في المرحلة الماضية على ليتشي (1-0)، بسبب الإصابة، بدأ أليغري اللقاء بمويس كين الذي لعب في الخط الأمامي بجانب فيديريكو كييزا.

ولم يقدم الفريقان شيئاً يذكر في الشوط الأول وكانت المحاولات خجولة ومن دون خطورة حقيقية، إن كان لأتالانتا عبر البرازيلي إيدرسون ودافيدي زاباكوستا والنيجيري أديمولا لوكمان، أو يوفنتوس بواسطة كييزا وكين ونيكولو فاجيولي.

وانتهى الشوط الأول بتعادل سلبي يعكس تماماً أجواء اللقاء الذي استمر على المنوال ذاته في شوطه الثاني لكن مع خطورة أكبر لاسيما لأتالانتا الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الوصول الى الشباك من ركلة حرة نفذها البديل الكولومبي لويس مورييل، لكن الحظ عانده بعدما ارتدت الكرة من العارضة والحارس البولندي فويتشيخ شتشيزني (74) الذي كان قبل دقائق معدودة قريباً من اهتزاز شباكه لو لم يتدخل مانويل لوكاتيلي لإبعاد الكرة عن خط المرمى إثر رأسية للبوسني سياد كالاشيناتش (70).