طرد مصطفى محمد في خسارة فريقه نانت بثلاثية

تغلب رين على ضيفه نانت 3- 1، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم رين في الدقيقة السادسة عن طريق بنجامين بوريغو من ضربة جزاء، قبل أن يدرك نانت عن طريق بيدرو شيفريلا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

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وفي الدقيقة 73 سجل ديزيري دوي الهدف الثاني لفريق رين، قبل أن يضيف أرنود كاليمويندو الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وشهدت المباراة تعرض مصطفى محمد مهاجم نانت للطرد في الدقيقة 77 ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

ورفع رين رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد نانت عند ثماني نقاط في المركز الثالث عشر.