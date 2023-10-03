رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر

فاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر بجائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي عن شهر سبتمبر، بينما احتفظ مارسيلو غروهي حارس مرمى اتحاد جدة بجائزة الحارس الأفضل، وحصد لويس كاسترو مدرب النصر جائزة مدرب الشهر.

وتنافس رونالدو مع المغربي مراد باتنا لاعب الفتح، إذ خاض اللاعبان 4 مباريات خلال الشهر الماضي سجلا كل واحد منهم 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

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واحتفظ مارسيلو غروهي حارس اتحاد جدة بجائزة أفضل حارس بعدما تلقى 4 أهداف في الشهر الماضي في 4 مباريات، أما البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر ففاز بجائزة أفضل مدرب عقب تحقيق فريقه العلامة الكاملة الشهر الفائت.

وفاز معاذ فقيهي لاعب التعاون بجائزة أفضل لاعب واعد بعدما تنافس مع زميليه في الفريق أحمد باحسين وسطام الروقي.