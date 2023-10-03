نيمار يهز الشباك في فوز الهلال العريض على نساجي

افتتح نيمار أهدافه مع الهلال السعودي وسجل في الفوز 3-صفر على مضيفه نساجي الإيراني في دوري أبطال آسيا لكرة القدم في مباراة أنهاها الفريقان بعشرة لاعبين يوم الثلاثاء.

ومنح ألكسندر ميتروفيتش المقدمة للهلال بعد 18 دقيقة من البداية، وعزز نيمار النتيجة في الدقيقة 58، واختتم البديل صالح الشهري أهداف فريقه في الوقت بدل الضائع.

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وخاض الفريقان أكثر من نصف المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد سلمان الفرج قائد الهلال وأمير محمد هوشماند بعد العودة لحكم الفيديو المساعد.

ورفع الهلال رصيده إلى أربع نقاط في الصدارة متساويا مع نافباهور الأوزبكي ومتقدما بنقطة على نساجي بينما يأتي مومباي سيتي في المركز الأخير بلا أي نقطة.