النصر يبحث عن فوز جديد أمام أبها

يسعى النصر لتحقيق فوز جديد عندما يستقبل أبها، يوم الجمعة، على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

ويقدم النصر مستويات كبيرة، فهو لم يخسر أو يتعادل في آخر 10 مباريات لعبها في ثلاث بطولات.

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ويسير النصر بشكل تصاعدي ويسجل نتائج كبيرة، فبعد عثرة البداية، حقق 10 انتصارات متتالية، 6 منها في الدوري وثلاث في دوري أبطال آسيا، وواحد في كأس الملك، ويتطلع لتحقيق فوز جديد يتقدم من خلاله في سلم الترتيب ويضغط على الأندية التي تسبقه في الترتيب، وذلك بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه أوتافيو والسنغالي ساديو مانيه والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإسباني إيميرك لابورت.

في المقابل، يسعى أبها إلى تضميد جراحه وسيرمي بكل ثقله لإيقاف مسلسل الهزائم واستعادة نغمة الفوز من جديد.

ويحتل أبها المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط، حيث فاز في مباراتين وخسر ست مباريات، فيما يأتي النصر رابعا بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر.

وخسر أبها مبارياته الأربع الاخيرة، آخرها امام الرياض.