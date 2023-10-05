خبيرة قانونية: إعادة مباراة توتنهام وليفربول ستكون "سابقة خطيرة"

أكدت خبيرة قانونية أن الطلب الذي تقدم به نادي ليفربول بإعادة مباراة الفريق ضد توتنهام هوتسبير بسبب خطأ حكم الفيديو المساعد (فار) المثير للجدل في لقاء الناديين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت الماضي، من شأنه أن "يشكل سابقة خطيرة".

ودعا الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، لإعادة مباراة ليفربول ومضيفه توتنهام، التي انتهت بفوز الفريق اللندني 2 - 1، بعد سوء الفهم الذي وقع بين دارين إنغلاند، حكم تقنية الفيديو المساعد (فار)، والحكم سيمون هوبر، الذي أداء اللقاء، وهو ما تسبب في القرار الخاطيء بإلغاء هدف الكولومبي لويس دياز، لاعب ليفربول.

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وأقر كلوب بأنه من غير المرجح أن يتم قبول مثل هذا الطلب، فيما قالت الدكتورة سارة كاريك، محاضرة كبيرة في القانون بجامعة مانشستر متروبوليتان والمتخصصة في قانون الرياضة، إن هذا يمكن أن "يفتح الباب على مصراعيه" عندما يتم ارتكاب أخطاء تحكيمية أخرى أو أخطاء من جانب تقنية (فار) خلال المباريات.

وأضافت كاريك في تصريحات لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): من غير المرجح للغاية الموافقة على إعادة المباراة.

وأوضحت كاريك: سيكون هذا النوع من القرارات غير عادي ويشكل سابقة خطيرة للغاية.

وتابعت: رغم أن ليفربول قادر من الناحيتين الفنية والقانونية على القتال لإعادة المباراة، إلا أن احتمال حدوث ذلك يبدو ضئيلا للغاية. ومع ذلك، فإن الأمر يعتمد على المدى الذي يرغب ليفربول في الذهاب إليه.

وتمسكت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بموقفها طوال الأسبوع الحالي بعدم إعادة المباراة، فيما تشير مصادر قريبة من الرابطة إلى أن عددا من الفرق عانت في الماضي من القرارات الخاطئة لحكام المباريات أو من حكام تقنية فار، مما أثر على نتائج تلك اللقاءات، ولم تستفد من إعادة هذه المواجهات.

وأوضحت كاريك: موقف رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ليس مفاجئا. طلب إعادة المباراة سيفتح الباب على مصراعيه بلا شك أمام الأندية للاعتراض على كل قرار خاطئ، وفي النهاية، ربما يمتنع الحكام عن إدارة المباريات.

وشددت الخبيرة القانونية: يمكنك التفكير في الكثير من الأمثلة من الموسم الماضي، كمباراة برايتون ضد كريستال بالاس أو أرسنال ضد برنتفورد.

وتابعت: رغم ذلك، أعتقد أن ما يفعله هذا الخطأ هو التشكيك في قرار الدوري الإنجليزي الممتاز بعدم استخدام التكنولوجيا شبه الآلية التي تم استخدامها بنجاح في كأس العالم العام الماضي، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتتبع أطراف اللاعبين لتحديد ما إذا كانوا متسللين أم لا.

وألمحت كاريك إلى أن لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز، يبدو أنها تحتوي على الأقل على بند يسمح لليفربول بطلب إعادة المباراة.

وأوضحت: تنص لائحة الدوري الإنجليزي الممتاز على أنه (يكون لمجلس الإدارة سلطة الأمر بإعادة أي مباراة بالمسابقة بشرط تقديم توصية بهذا المعنى من قبل إحدى اللجان التي لها الحق في اتخاذ ذلك القرار وفقا لصلاحيتها).

وأكدت: لذلك، من الناحية النظرية، هناك احتمال أن يطلب ليفربول من مجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ويضغط عليه لتشكيل لجنة للتحقيق في قرار الحكم وفار، سوف تتمتع هذه اللجنة في النهاية بسلطة طلب إعادة اللقاء.

واختتمت كاريك تصريحاتها قائلة: الخيار الآخر هو بدء اتخاذ إجراءات قانونية خارج لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز، وللقيام بذلك، سيتعين على ليفربول إنشاء علاقة تعاقدية كافية بينهم وبين حكام المباراة وإثبات أنه كان هناك انتهاك لهذا العقد أو إهمال تسبب في خسارتهم.