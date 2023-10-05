رغم إصابته.. ميسي يتصدر قائمة الأرجنتين

تصدر النجم ليونيل ميسي تشكيلة منتخب الأرجنتين بطل العالم التي استدعاها المدرب ليونيل سكالوني لخوض غمار تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 لكرة القدم، رغم غيابه عن فريقه إنتر ميامي الأميركي بداعي الإصابة.

ويستمر غياب ميسي عن فريقه بسبب معاناته من "مشكلة عضلية"، حيث خاض 37 دقيقة فقط منذ الثالث من سبتمبر.

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وتستضيف الأرجنتين الباراغواي في 12 أكتوبر الحالي، قبل أن تحلّ ضيفة على البيرو بعد خمسة أيام.

وغاب "البرغوث" عن مباريات بلاده الثلاث الأخيرة، وهو خامس غياب في آخر ست مباريات، من دون الإفصاح بدقة عن حالته البدنية.

وكان مدرب إنتر ميامي ومدرب الأرجنتين السابق خيراردو "تاتا" مارتينو قال في وقت سابق إنّ ميسي يعاني من "إرهاق عضلي" ثمّ عاد وأشار إلى آثار من إصابة قديمة.

وقاد ميسي منتخب بلاده للفوز على الإكوادور 1-صفر في بوينس آيرس ضمن التصفيات ذاتها أوائل الشهر الماضي.

في المقابل، غاب لاعب بنفيكا البرتغالي أنخل دي ماريا عن التشكيلة بداعي الإصابة.

وفي ما يلي التشكيلة الكاملة:

- لحراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي)، فرانكو أرماني (ريفر بليت)، والتر بينيتيز (ايندهوفن الهولندي) وخوان موسو (أتالانتا الايطالي).

- للدفاع: خوان فويث (فياريال الاسباني)، نيكولاس أوتامندي (بنفيكا البرتغالي)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد)، غونزالو مونتييل (نوتنغهام فورست الانجليزي)، جيرمان بيسيلا (ريال بيتيس الاسباني)، نيكولاس تاليافيكو (ليون الفرنسي)، كريستيان روميرو (توتنهام الانجليزي)، لوكاس إيسكيفيل (أتلتيكو بارانينسي البرازيلي)، لوكاس مارتينيز كوارتا (فيورتينا الايطالي)، ماركو بيليغرينو (ميلان الايطالي)، ماركوس أكونيا (اشبيلية الاسباني)

- للوسط: رودريغو دي بول (أتلتيكو مدريد الاسباني)، لياندرو باريديس (روما الإيطالي)، ألكسيس ماك ليستر (ليفربول الانجليزي)، إنسو فرنانديز (تشلسي الانجليزي)، ايسيكيال بالاسيوس (باير ليفركوزن الالماني)، غيدو رودريغيز (ريال بيتيس)، برونو سابيلي (اتلتيكو بارانينسي)، تياغو ألمادا (اتلانتا يونايتد الاميركي)، كارلوس ألكاراز (ساوثهامبتون الانجليزي)، جيوفاني لو سيلسو (توتنهام الانجليزي)

- للهجوم: لاوتارو مارتينيز (إنتر الايطالي)، خوليان ألفاريز (مانشستر سيتي الانجليزي)، نيكولاس غونزاليس ولوكاس بلتران (فيورنتينا الايطالي)، ليونيل ميسي وفاكوندو فارياس (انتر ميامي الاميركي)، اليخاندرو غارناتشو (مانشستر يونايتد الانجليزي)، لوكاس أوكامبوس (اشبيلية)، باولو ديبالا (روما الايطالي)