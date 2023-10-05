صلاح وعاشور ضمن تشكيلة مصر لمواجهة زامبيا والجزائر وديا

عاد إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي لتشكيلة منتخب مصر التي أعلنها المدرب روي فيتوريا يوم الخميس وضمت 25 لاعبا استعدادا لمواجهة زامبيا والجزائر وديا في وقت لاحق من الشهر الجاري في دولة الإمارات.

وكان عاشور قد غاب عن تشكيلة المنتخب في معسكري يونيو وسبتمبر الماضيين بسبب الإصابة قبل أن يعود اللاعب للتشكيلة بعد تألقه مع فريقه.

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كما ضمت التشكيلة محمد صلاح نجم ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيلعب المنتخب المصري أمام نظيره الزامبي في 12 أكتوبر الجاري قبل أن يواجه الجزائر بعد أربعة أيام استعدادا لكأس الأمم الإفريقية 2024 التي تنطلق في ساحل العاج في 13 يناير المقبل وتصفيات كأس العالم 2026.

وتقام المواجهتان في مدينة العين الإماراتية.

وسيسافر منتخب مصر إلى الإمارات في التاسع من الشهر الجاري.

وفيما يلي التشكيلة الجديدة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل.

الدفاع: محمد هاني وعمر كمال ومحمد حمدي وأحمد فتوح وعلي جبر وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي.

خط الوسط: طارق حامد ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدي فتحي.

الهجوم: محمد صلاح ومصطفي فتحي وعمر مرموش ومحمود حسن (تريزيجيه) وحسين الشحات ومصطفي محمد ومروان حمدي.