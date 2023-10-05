غروهي وميندي.. مواجهة بين "الأعلى" و"الأدنى"

يدخل مارسيلو غروهي مباراته المقبلة أمام الأهلي مدعوما بكونه الحارس الذي حقق نسبة التصديات الناجحة الأعلى في الدوري هذا الموسم، وهو رقم يخيف نظيره السنغالي ميندي الذي يمتلك النسبة الأدنى.

وسيكون ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، الجمعة، مسرحاً لمباراة الديربي التي تجمع الاتحاد بطل الموسم الماضي والأهلي في أبرز مباريات الجولة التاسعة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

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ومن بين جميع الحراس الذين خاضوا 5 مباريات على الأقل في الدوري هذا الموسم، يمتلك حارس الاتحاد البرازيلي غروهي نسبة التصديات الناجحة الأعلى (80%)، في المقابل فإن حارس الأهلي إدوارد ميندي يمتلك النسبة الأدنى بـ50%.

وحرس البرازيلي عرين حامل اللقب في جميع مباريات الدوري، إذ لعب 8 مباريات بواقع 720 دقيقة، استقبل 5 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات.



أما ميندي فخاض عدد المباريات والدقائق ذاته، لكن شباكه اهتزت 13 مرة، وحافظ على نظافتها في 3 مناسبات فقط.

وتعد هذه البداية هي ثاني أسوأ انطلاقة دفاعية في تاريخ أخضر الغربية بدوري المحترفين، بعد موسم 2011-2012 الذي استقبل خلال جولاته الثمان الأولى 15 هدفًا.