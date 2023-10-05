قمة مثيرة في ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي

سيكون ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، الجمعة، مسرحاً لمباراة الديربي التي تجمع الاتحاد بطل الموسم الماضي والأهلي في أبرز مباريات الجولة التاسعة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني متخلفا بفارق نقطة واحدة عن الهلال، في حين يأتي الأهلي في المركز السادس بفارق 3 نقاط عن الاتحاد.

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ومع أن الاتحاد لم يقدم المستوى المأمول منه في مبارياته الأخيرة، إلا أنه نجح في تحقيق الأهم وهو الفوز، حتى مباراته الأخيرة أمام الفيحاء التي تعثر خلالها بالتعادل ليفقد بسببه الصدارة، ويتطلع بذلك إلى استعادة نغمة الفوز والبقاء قريباً من الهلال المتصدر.

وسيعود لصفوف الاتحاد نجما المنتخب الأولمبي فيصل الغامدي وزكريا هوساوي، مع إمكانية عودة القائد كريم بنزيمة لتشكيلة الفريق.

أما الأهلي فرغم بدايته القوية، إلا أنه لم يعرف طريق الفوز في آخر مباراتين، حيث خسر أمام النصر برياعية قبل أن يفرض عليه الاتفاق التعادل السلبي، ويأمل أن يستعيد توازنه ويعود لسكة الانتصارات عبر بوابة منافسه التقليدي.

وسيكون هذا الديربي هو الـ29 بين الاتحاد والأهلي في دوري المحترفين، يتفوّق الأهلي بـ11 انتصاراً مقابل 9 للاتحاد وتعادلا في 8 مواجهات.