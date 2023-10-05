ليفاندوفسكي يثير القلق في برشلونة قبل "الكلاسيكو"

أصيب الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، بالتواء في كاحله الأيسر وقد يغيب عن الملاعب لعدة أسابيع، بما في ذلك مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد المتصدر في "لا ليغا"، حسب ما أفاد يوم الخميس النادي الكاتالوني.

ولم يحدّد برشلونة فترة افتقاده لجهود مهاجمه البولندي، لكن ليفاندوفسكي قد يغيب لمدة شهر حسب ما ذكرت الصحافة الإسبانية، علما انه كان غادر الملعب في الدقيقة 34 مصاباً بعد تدخل من المدافع البرتغالي دافيد كارمو في الفوز على بورتو البرتغالي 1-0 ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا الاربعاء.

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ومن المتوقع أن يغيب هداف بايرن ميونخ الالماني السابق عن اللقاء المقبل في الدوري أمام غرناطة الأحد، والكلاسيكو المنتظر ضد الغريم ريال مدريد في 28 الشهر الحالي، كما لن يتمكن من الالتحاق بصفوف منتخب بلاده الأسبوع المقبل للمباريات المؤهلة لأمم أوروبا 2024.

ويُعتبر غياب ليفاندوفسكي ضربة قاسية أخرى للمدرب الكاتالوني تشافي هرنانديز المفتقد لجهود ثلاثة لاعبين اساسيين هم بيدري والهولندي فرنكي دي يونغ والبرازيلي رافينيا للإصابة أيضاً.