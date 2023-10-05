منذ 20 ديربي.. فيرمينو لا يعرف طريق المرمى

تمثل مباريات الديربي معاناة لمهاجم الأهلي البرازيلي روبرتو فيرمينو، إذ لم يهز الشباك خلالها منذ 12 عاما.

ويلعب فيرمينو الديربي الأول له في الدوري السعودي، حينما يواجه فريقه الأهلي نظيره الاتحاد مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

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وخلال مسيرته مع هوفنهايم الألماني التي امتدت بين عامي 2011 و2015، لعب فيرمينو 9 مباريات أمام فرايبورغ في ديربي مقاطعة بادن، خسر مرتين وتعادل 6 مرات وفاز في مباراة وحيدة، مسجلا هدفا وحيدا في ثاني مبارياته التي أقيمت في نوفمبر 2011، لعب بعدها 7 لقاءات بدون ترك بصمة تهديفية.

ومع ليفربول وفي ديربي الميرسيسايد الشهير أمام الجار اللدود إيفرتون، لعب البرازيلي 13 مباراة أمام الفريق الأزرق في الدوري الإنجليزي، ورغم انتصار فريقه في 6 مناسبات منها، لم ينجح روبرتو في زيارة الشباك مطلقا، وتلخصت مساهماته في تمريرتين حاسمتين.

وبعد تسجيله 3 أهداف في أول مباراة له بدوري المحترفين من 4 تسديدات على المرمى، اكتفى مهاجم الأهلي بـ4 تسديدات على المرمى في آخر 6 مباريات دون تسجيل أي هدف، ومرر تمريرة حاسمة وحيدة جلب بها الفوز لفريقه على الأخدود بعد متابعة الأيفواري كيسي لكرته في الشباك بنجاح.