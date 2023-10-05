نجوم "روشن" يرحبون بإعلان نية السعودية استضافة كأس العالم 2034

رحب نجوم دوري "روشن" السعودي للمحترفين يوم الخميس بإعلان السعودية نيتها الترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم.

وأبدى الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأربعاء نيته الترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034، بعد دقائق من مطالبة الاتحاد الدولي (الفيفا) للدول في آسيا ومنطقة الأوقيانوس بالتقدم بملفات لتنظيم الحدث.

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وكتب الفرنسي كريم بنزيمة، لاعب ريال مدريد السابق الذي انضم إلى الاتحاد حامل اللقب هذا الصيف، عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر: يا للعجب! أنباء رائعة.

وأضاف: المستقبل مشرق- تهانينا لكل أصدقائي والجماهير في السعودية على هذا الإعلان الكبير. أعرف قدر حبكم للعبة وما سيعنيه ذلك لكم. ستكون بطولة رائعة.

وعبر نفس المنصة قال الجزائري رياض محرز، الذي انضم للأهلي قادما من مانشستر سيتي: "ها نحن ذا... من الواضح أنه المكان المناسب، حاليا ومستقبلا".

وأضاف: من الرائع أن نرى السعودية تسعى لاستضافة الحدث الكبير. أرى وأسمع الجماهير. أستشعر شغفهم وحبهم للعبة. آمل أن يتسنى للعالم أن يرى ذلك أيضا.

وتقام النسخة المقبلة من البطولة في أميركا والمكسيك وكندا. وأعلن الفيفا يوم الأربعاء أن نسخة 2030 ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، مع إقامة أيضا أول ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي.

وسبق أن أقيمت كأس العالم في آسيا في مناسبتين، الأولى في 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، والثانية في قطر العام الماضي.