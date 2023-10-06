آسياد هانغجو.. السعودي الشربتلي يتوج بذهبية في قفز الحواجز

اعتلى الفارس السعودي عبدالله الشربتلي منصة عربية في مسابقة قفز الحواجز، بإحرازه ميدالية ذهبية، الجمعة، في دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو الصينية.

وسجّل الشربتلي (41 عاماً) على متن سكوفرفولتس بالوتندرو 39.68 ثانية، متقدماً على الإماراتيين عمر الجنيبي (داليدا فان دي تسوتهوف) 42.31 ث، وعبدالله المرّي (جيمس في دي أودي هايهوف) 42.45 ث.

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وهذه الذهبية الثانية للشربتلي في الألعاب الحالية، بعد تشاركه مع عبدالرحمن الراجحي، رمزي الدهامي ومشاري الحربي لقب مسابقة قفز الحواجز للفرق.

وفي رصيد الشربتلي أيضاً ذهبيات الفرق في 2006 و2010 و2018، وذهبية الفردي في 2014، فيما ساهم في برونزية الفرق خلال أولمبياد لندن 2012.

ورفعت السعودية رصيدها إلى 4 ذهبيات في المركز السادس عشر في الترتيب العام.

وانطلق مشوار الفروسية السعودية مع ميداليات الآسياد منذ المشاركة الأولى في الدوحة عام 2006 بذهبية الفرق التي حافظت عليها في غوانغجو 2010 حيث أحرزت أيضاً ذهبية وبرونزية الفردي بواسطة رمزي الدهامي وخالد العيد.

وفي آسياد إنتشيون 2014، حققت الفروسية السعودية ذهبية الفردي بواسطة الشربتلي وفضية الفرق، ثم واصلت تألقها في آسياد جاكرتا 2018 بتحقيقها ذهبية الفرق لقفز الحواجز.