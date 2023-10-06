آسياد هانغجو.. فضية للكويت في الكاراتيه وبرونزيتان للأردن والسعودية

أحرز الكويتي عبدالله شعبان فضية الكاراتيه لوزن تحت 60 كلغ، بعد خسارته أمام الكازاخستاني قيصر ألبيسباي 5-8، الجمعة، في دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو.

وارتقى شعبان (29 عاماً) من المركز 18 في آسياد جاكرتا الأخير إلى المركز الثاني في هانغجو.

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ونال البرونزية الأردني عبدالله حماد بفوزه على السعودي سعود البشير 5-2.

وفي وزن +84 كلغ، أحرز السعودي طارق حمادي البرونزية، بعد فوزه على النيبالي بيبلاف لال شريسثا 9-1، وذلك بعد خسارته الصعبة أمام القيرغيزستاني عديلات شاديكانوف 4-5 في نصف النهائي.

وكان حامدي نال فضية وزن +75 كلغ في أولمبياد طوكيو الأخير.

قال حامدي (24 عاماً): أكيد الطموح كان الذهب. لم يكن أدائي جيداً لكن أحرزت ميدالية. نحاول التعويض في بطولة العالم.