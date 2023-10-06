أبطال إفريقيا.. الأهلي مع شباب بلوزداد ومواجهة تونسية بين الترجي والنجم

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، عن تواجد الأهلي المصري، حامل لقب نسخة الموسم الماضي، في المجموعة الرابعة.

وسيتواجد الأهلي، الفائز بالبطولة 11 مرة، في المجموعة الرابعة مع أندية الأهلي المصري وشباب بلوزداد الجزائري ويانغ أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

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وضمت المجموعة الأولى فريق صن داونز الفائز بنسخة عام 2016، إلى جانب بيراميدز المصري ومازيمبي الكونغولي الفائز بالبطولة مرتين ونواذيبو الموريتاني الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه.

وسيتواجد الوداد البيضاوي المغربي، وصيف نسخة الموسم الماضي في المجموعة الثانية مع أندية سيمبا التنزاني وأسيك أبيدجان الإيفواري وجوانينج غالاكسي البوتسواني.

وستشهد المجموعة الثالثة مواجهة تونسية بين الترجي والنجم الساحلي، إلى جانب فريقي الهلال السوداني وبيترو أتلتيكو الأنغولي.